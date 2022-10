Petek, 28. oktobra 2022

Nad južno polovico Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka. S šibkimi vetrovi doteka nad naše kraje v višinah topel in suh zrak.

V glavnem bo vreme jasno, prisotna bo le občasna visoka in tanka koprenasta oblačnost. Do jutra se bodo po nižinah lahko pojavljale meglice. Na Tržaškem bo dopoldne in v večernih urah pihal burin, čez dan pa morski veter.

Pretežno jasno bo. Dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA