V glavnem bo vreme jasno, prisotna bo le občasna visoka in tanka koprenasta oblačnost. Do jutra se bodo po nižinah lahko pojavljale meglice. Na Tržaškem bo zjutraj in v večernih urah pihal burin, čez dan pa morski veter.

Jutri bo pretežno jasno. Po nižinah bo zjutraj in deloma dopoldne megla. V višjih legah bo zelo toplo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA