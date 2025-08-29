Petek, 29. avgusta 2025

Danes bo oblačno z razširjenimi padavinami, ki se bodo izmenjavale z obdobji lepšega vremena. Nevihte bodo pogostejše v hribih, kjer bodo padavine zelo intenzivne. Na obali in v nižini se bodo lahko pojavljale manjše nevihte. Pihal bo močan južni veter.

Danes bo v zahodnih krajih pretežno oblačno s pogostimi padavinami in nevihtami, ki bodo občasno segle do osrednje Slovenije, popoldne tudi vzhodneje.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.