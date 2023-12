Petek, 29. decembra 2023

Nad južno Evropo in Sredozemljem vztraja območje visokega zračnega tlaka. Cikloni in vremenske fronte potujejo proti vzhodu severno od Alp. Od jugozahoda doteka k nam topel in razmeroma vlažen zrak.

Od obale do Predalp bo oblačno z meglicami in tudi meglo. Na vzhodnem pasu od Krasa do Julijskih Predalp bo možno rosenje ali rahel dež. V hribovitem svetu bo pretežno oblačno a z lepšim vremenom proti Plodnu ter v višjih legah nad mejo inverzije.

Danes bo v zahodni, južni in osrednji Sloveniji pretežno oblačno, na severu in vzhodu pa delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. Še bo pihal jugozahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.