V hribih in na zahodu se bo pojavljala zmerna do spremenljiva oblačnost, na vzhodu pa bo spremenljivo do bolj oblačno tudi z občasnimi rahlimi padavinami v spodnji nižini in na obali. V visokogorju se bo prehodno otoplilo.

Pretežno oblačno bo, predvsem popoldne bo rahlo deževalo, manj verjetno v severni in severovzhodni Sloveniji. Pihal bo jugozahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER