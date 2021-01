Petek, 29. januarja 2021

Območje visokega zračnega tlaka nad srednjo Evropo slabi. Frontalni valovi se zaenkrat pomikajo proti vzhodu severno od Alp. Od severozahoda je k nam v višinah začel dotekati toplejši zrak, ki je občasno tudi precej vlažen.

Prevladovalo bo spremenljivo do bolj oblačno vreme. Oblačnost bo gostejša na vzhodnem pasu, kjer bo možen rahel dež ali rahlo sneženje v hribih nad 500-700 m. V spodnji nižini in na obali se bodo pojavljale meglice ali nizka oblačnost. Ponoči bo v nižinskem pasu sprva verjetno še zmrzovalo.

Danes se bo po deloma jasnem dopoldnevu hitro pooblačilo. Popoldne bo rahlo deževalo, manj verjetno v severni in severovzhodni Sloveniji. Pihal bo jugozahodni veter, ki bo zvečer ponehal.

Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 7, ob morju in v vzhodnih krajih do 10 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER