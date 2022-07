Petek, 29. julija 2022

Podnevi bo na obalnem območju prevladovala rahla oblačnost. V nižinskem pasu bo več spremenljive oblačnosti, popoldne bo zelo vroče. V hribovitem svetu bo spremenljivo oblačno in popoldne bodo nastajale plohe in nevihte, ki se bodo zvečer in v noči širile proti ravnini in obali. Lokalno bodo nevihte lahko močnejše narave.

Danes bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo v notranjosti nastajale posamezne krajevne plohe in nevihte.

Jutranje temperature bodo od 13 do 20, najvišje dnevne od 30 do 34, na severozahodu okoli 28 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA