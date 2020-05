Petek, 29. maja 2020

Neizrazita hladna fronta se od severa pomika nad Alpe. Pred njo priteka k nam od severa nekoliko bolj vlažen zrak.

V glavnem bo vreme spremenljivo, v hribovitem svetu bodo možne rahle do zmerne krajevne padavine. Drugod bodo posamezne plohe ali kakšna nevihta malo verjetne, ne pa povsem izključene. Ob morju in na vzhodnem pasu bo pihala zmerna burja.

Danes dopoldne bo na zahodu delno jasno, na vzhodu bolj oblačno. Čez dan bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo nastale krajevne plohe. Pihal bo severni do vzhodni veter.

Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do okoli 22 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER