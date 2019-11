Petek, 29. novembra 2019

Prevladovala bo spremenljiva oblačnost, na vzhodnem pasu bo lahko tudi rahlo deževalo, predvsem na Kraški planoti bo tudi še možna kakšna ploha ali posamezna nevihta. V nižinskem pasu in po kotlinah se bodo ponoči lahko pojavljale meglice ali megla.

Danes zjutraj bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Čez dan bo zmerno oblačno z nekaj sonca, več oblačnosti bo v hribovitih krajih na zahodu. Zapihal bo šibak jugozahodnik.

Najnižje temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne od 8 do 15 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER