Petek, 29. oktobra 2021

Nad srednjo, vzhodno in južno Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Z vzhodnimi vetrovi priteka k nam nekoliko toplejši in v spodnjih plasteh ozračja razmeroma vlažen zrak.

Jasno do rahlo oblačno bo, pojavljala se bo tanka in visoka koprenasta oblačnost. Ob morju bo dopoldne pihala šibka burja. Na območju Trbiža bo sprva možna prisotnost nizke oblačnosti in meglic.

Pretežno jasno bo, po nižinah v notranjosti bo dopoldne megla ali nizka oblačnost. Burja bo na Primorskem ponehala.

Jutranje temperature bodo od -2 do 3, v krajih z burjo in ob morju od 5 do 8, najvišje dnevne od 11 do 15, na Primorskem do 18 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER