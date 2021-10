Jasno do rahlo oblačno bo zaradi tankih visokih koprenastih oblakov; na obalnem območju Trbiža se bosta ponoči in zjutraj verjetno zadrževali nizka oblačnost in meglice.

Jutri bo na zahodu večinoma jasno, burja na Primorskem bo ponehala. Po nižinah v notranjosti se bo marsikje zadrževala megla ali nizka oblačnost, ponekod tudi večji del dneva.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER