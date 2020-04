Petek, 3. aprila 2020

Iznad Atlantika sega čez Francijo in srednjo Evropo nad Črno morje območje visokega zračnega tlaka. K nam doteka od severozahoda v višinah toplejši in suh zrak.

Ob morju bo vreme jasno, pihali bodo šibki krajevni vetrovi. V nižinskem pasu bo le rahlo oblačno, ponoči bo lahko še zmrzovalo. V hribih se bo pojavljala spremenljiva oblačnost.

Danes bo dopoldne pretežno jasno, sredi dneva in popoldne pa se bo od severa oblačnost povečala.

Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 0, ob morju okoli 2, najvišje dnevne od 12 do 17 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER