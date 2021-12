Petek, 3. decembra 2021

Sprva bo še prevladovalo oblačno vreme, nato se bo iz Karnije začelo jasniti; popoldne bo povsod pretežno jasno. V visokogorju bodo pihali okrepljeni in mrzli severni tokovi. Na obalnem območju bo pihala zmerna burja. Zvečer se bodo temperature v alpskih dolinah spustile pod ledišče, v nižinskem pasu pa okoli ledišča.

Sprva bo pretežno oblačno, čez dan se bo od severozahoda počasi jasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod na severu in vzhodu severni veter.

Najvišje dnevne temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem do 10 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER