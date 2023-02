Petek, 3. februarja 2023

Prevladovala bo spremenljiva oblačnost, ki bo gostejša v Alpah, kjer bo lahko rahlo snežilo na meji z Avstrijo. V nižinskem pasu in na obali se bodo v najhladnejših urah pojavljale meglice ali megla in tudi nizka oblačnost, ki se bo sredi dneva delno razkrojila. V alpskih dolinah bo zmrzovalo, na izpostavljenih mestih tudi v ravninskem pasu. V visokogorju bo pihal okrepljen severozahodnik.

Danes več jasnine na zahodu, na vzhodu pa bo več oblačnosti. Dopoldne bo ponekod na Primorskem pihala šibka burja, čez dan bo pihal jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do 2, najvišje dnevne od 7 do 12 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA