Petek, 3. januarja 2020

Sprva bo rahlo pooblačeno, popoldne pa spremenljivo. Oblačnost bo gostejša še zlasti v hribovitem svetu. Na zahodnem delu dežele, po nižinah in ob obali se bo pojavljala megla. Ozračje bo zmerno toplo.

Delno jasno bo z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Dopoldne bo po nekaterih nižinah megla, ki se lahko pojavi tudi ob morju.

Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -2, ob morju okoli 2, najvišje dnevne od 4 do 11 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER