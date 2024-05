Nad srednjo Evropo je plitvo ciklonsko območje. Z jugozahodnimi vetrovi v višinah k nam priteka dokaj vlažen in hladen zrak.

Pretežno oblačno bo z občasnimi rahlimi ali zmernimi padavinami. Meja sneženja bo na nadmorski višini med 1600 in 1800 m.

Danes bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami.

Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, najvišje dnevne od 12 do 17 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.