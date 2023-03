Petek, 3. marca 2023

V hribovitem svetu bo spremenljivo do bolj oblačno vreme; na območju Trbiža bo oblačnost gostejša. V nižinskem pasu in na obali bo le rahlo oblačno. Ob morju in na vzhodnem pasu bo pihala zmerna burja.

Danes bo v zahodni Sloveniji delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, drugod pretežno oblačno. Na Primorskem bo pihala šibka burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 4, najvišje dnevne od 5 do 9, na Primorskem do 14 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA