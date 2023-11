Petek, 3. novembra 2023

Dopoldne se bodo pojavile obilne padavine, vmes tudi nevihte, ki bodo verjetnejše v hribih. Pihal bo močan južni do jugozahodni veter. Čez dan se bo nadaljevalo nestanovitno ter bolj oblačno vreme. V nižinskem pasu in na obali se bodo pojavljale plohe in nevihte, ki bodo bolj pogoste na vzhodu. Meja sneženja bo v Julijcih na nadmorski višini okoli 1600-1800 metrov.

V noči na petek bodo padavine zajele vso Slovenijo ter čez dan postopno oslabele. Nastale bodo nevihte z nalivi. Meja sneženja se bo spustila do nadmorske višine okoli 1500 metrov.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA