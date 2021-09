V nižinskem pasu in na obali bo jasno do lahko rahlo oblačno zaradi prisotnosti popoldanske koprenaste oblačnosti, tudi v hribih bo le zmerno oblačno. Pihali bodo šibki vetrovi.

Danes bo povečini sončno, zjutraj bo ponekod v notranjosti megla ali nizka oblačnost.

Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 22 do 27 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER