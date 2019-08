Petek, 30. avgusta 2019

Prevladovala bo spremenljiva oblačnost, ob morju bo pihal burin. Še bo toplo za ta letni čas. Od popoldneva se bodo v hribih lahko pojavljale plohe in kakšna nevihta, ki se bo nato lahko razvila tudi ponekod v ravninskem pasu. Ob morju bo vsekakor več sončnega vremena. Zvečer bo vreme stanovitnejše.

Danes bo na Primorskem večinoma sončno, tudi drugod se bo čez dan delno zjasnilo. Popoldne bodo v hribovitem svetu nastale posamezne plohe in nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.

Jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 24 do 28, na Primorskem okoli 32 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER