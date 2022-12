Petek, 30. decembra 2022

Nad južno polovico Evrope je območje visokega zračnega tlaka, prek severne Evrope pa proti vzhodu potujejo ciklonska območja. Nad naše kraje z jugozahodnimi vetrovi doteka vlažen in toplejši zrak.

Še bo vlažno. Dopoldne bo oblačno in megleno. Ob morju bodo še prisotne rahle padavine, ki bodo zmernejše na območju Trsta in Krasa. Rahlo bo deževalo tudi v Julijskih Predalpah. V alpskem pasu pa se bo zjasnilo.

Danes bo prevladovalo oblačno vreme, na severovzhodu bo večinoma suho, drugod bo občasno deževalo. Pihal bo jugozahodnik.

Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, v severni Sloveniji okoli 0, najvišje dnevne od 6 do 13 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA