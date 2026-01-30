Petek, 30. januarja 2026

Nad jugovzhodno Evropo je ciklonsko območje. V višinah k nam od jugozahoda doteka nekoliko hladnejši in razmeroma vlažen zrak.

Danes bo prevladovalo pretežno oblačno vreme. Med Karnijskimi Alpami in Predalpami bodo možne rahle padavine, meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 800-1000 m. Ob morju bo pihala šibka burja, ki bo v Trstu lahko zmerna.

Pretežno oblačno in povečini suho bo. Sprva bo po nekaterih nižinah megleno.

