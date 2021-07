Petek, 30. julija 2021

Nad južno polovico Evrope je območje enakomernega zračnega tlaka. V višinah priteka z jugozahodnimi vetrovi topel in prehodno bolj suh zrak.

Ob morju bo prevladovalo jasno vreme, v nižinskem pasu bo zmerno oblačno in popoldne kar vroče in soparno. V hribih bo dopoldne sprva rahlo oblačno, popoldne pa bo več spremenljivosti tudi z verjetnimi krajevnimi plohami in nevihtami, ki se bodo zvečer in v noči na soboto lahko pojavljale tudi ponekod v ravninskem pasu.

Danes bo sončno. Popoldne bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne nevihte. Ponekod bo pihal jugozahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER