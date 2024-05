Dan bo nestanoviten. Spremenljivo bo na obali in oblačno v gorah, z obilnimi padavinami in nevihtami. Vmes bodo možna tudi daljša obdobja z delnimi razjasnitvami na nižini in na obali. Na obali bo pihal zmeren jugo.

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.