Petek, 30. septembra 2022

V nižinskem pasu in na obali bo še prevladovala spremenljiva oblačnost; v hribih bo oblačnost gostejša, zlasti na vzhodnem pasu. Popoldne se bodo pojavljale znatnejše padavine, možne bodo tudi plohe. Pozno zvečer izboljšanje. Na obalnem območju bodo pihali zmerni južni vetrovi.

Oblačno in deževno bo, pojavljale se bodo nevihte z nalivi, ki bodo verjetnejše na zahodu Slovenije. Manj dežja bo na severovzhodu. Ob morju bo še pihal šibak do zmeren jugo.

Jutranje temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 13 do 20 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA