Petek, 31. decembra 2021

Nad severnim delom Evrope je obsežno ciklonsko območje, nad jugozahodno Evropo pa je območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka k nam od severozahoda postopno toplejši in občasno še nekoliko bolj vlažen zrak.

V glavnem bo prevladovalo jasno vreme; ponoči in zjutraj se bo po nižinah in kotlinah verjetno pojavljala megla. V sredogorju in visokogorju bodo temperature zelo visoke za ta čas, ničta izoterma se bo dvignila do nadmorske višine okoli 3500 m. Po kotlinah pa bodo prisotni izraziti temperaturni obrati.

Danes bo pretežno jasno. Ponekod po nižinah bo megla, ki se bo občasno pojavila tudi ob morju.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER