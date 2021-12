V glavnem bo prevladovalo jasno vreme; ponoči in zjutraj se bo po nižinah in kotlinah verjetno pojavljala megla. V sredogorju in visokogorju bodo temperature zelo visoke za ta čas, po kotlinah pa bodo prisotni izraziti temperaturni obrati.

Jutri bo pretežno jasno, po nižinah in ob morju bo predvsem zjutraj in dopoldne megleno. V višjih legah bo za ta čas zelo toplo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER