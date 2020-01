Petek, 31. januarja 2020

Od obale do Predalp bo vreme spremenljivo; dopoldne bo možna megla ali nizka oblačnost, sredi dneva pa se bo prehodno delno razjasnilo. V Alpah bo vreme lepše s sorazmerno visokimi temperaturami in ničto izotermo nad 3000 m.

Na jugovzhodu bo delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Pihal bo zahodni do jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo po neprevetrenih dolinah severne Slovenije malo pod 0, drugod od 1 do 6, najvišje dnevne od 8 do 13, v jugovzhodnih krajih do 15 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER