Dopoldne bo zmerno do spremenljivo oblačno vreme z možnimi meglicami. Čez dan bo oblačnost naraščala. Zvečer bo oblačno.

Čez dan se bo povsod pooblačilo, le na severovzhodu bo večji del dneva še delno jasno. Popoldne se bodo na zahodu že začele pojavljati rahle padavine in se zvečer širile v notranjost.

Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 12, na jugovzhodu do 14 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.