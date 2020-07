Petek, 31. julija 2020

Nad srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka k nam postopno spet toplejši zrak.

V nižinskem pasu in na obali bo v glavnem jasno vreme, vroče bo in tudi soparno. Predvsem v hribovitem svetu bodo popoldne možne plohe ali kakšna nevihta.

Danes bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastalo nekaj vročinskih neviht.

Jutranje temperature bodo od 15 do 21, na Primorskem do 23, najvišje dnevne od 29 do 35 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER