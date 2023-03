Petek, 31. marca 2023

Pretežno oblačno bo, v spodnji nižini in na obali se bodo pojavljale rahle padavine. V zgornji ravnini in v hribovitem svetu bodo pa zmerne do lahko znatnejše, zlasti na vzhodu. Možne tudi posamezne nevihte. Meja sneženja bo sprva na nadmorski višini okoli 1800 m, popoldne pa se bo spustila do približno 1400 m. V visokogorju bo pihal okrepljen jugozahodnik, na obalnem območju pa bo pihal južni do zmeren jugozahodnik. Zvečer do zahoda izboljšanje.

Jutri bo oblačno, pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Sprva bo rahlo deževalo le v zahodnih in ponekod v severnih krajih, popoldne in zvečer pa se bodo padavine krepile in zvečer prehodno zajele vso Slovenijo. Vmes bodo plohe in tudi kakšna nevihta.

Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 15, ob morju, na Goriškem ter v vzhodnih krajih okoli 17 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA