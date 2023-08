Petek, 4. avgusta 2023

Prevladovalo bo oblačno vreme; tekom celega dneva se bodo pojavljale plohe in nevihte. Ob nevihtah bodo možni močnejši nalivi. Ob morju bo pihal zmeren jugo.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s plohami in nevihtami, tudi nalivi. Pihal bo veter vzhodnih smeri.

Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 18 do 25, na Primorskem do 27 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA