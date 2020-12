Petek, 4. decembra 2020

Na obalnem območju bo prevladovala spremenljiva oblačnost, v hribih pa bo oblačno z zmernimi padavinami, ki se bodo zvečer okrepile. Meja sneženja bo sprva na nadmorski višini okoli 500 - 700 m, zvečer pa se bo predvsem dvigovala. V nižinskem pasu bo popoldne, zlasti na zahodu možen občasen dež. Ob morju bo pihal zmeren jugo.

Danes bo na vzhodu delno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Drugod bo pretežno oblačno, predvsem v Posočju se bodo popoldne začele pojavljati padavine. Ob morju se bo krepil jugo. Jutranje temperature bodo od -5 do 1, ob morju okoli 4, najvišje dnevne od 1 do 4, na Primorskem okoli 11 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER