Petek, 4. februarja 2022

Na obalnem območju in na vzhodnem pasu do Julijskih Predalp bo vreme oblačno tudi z rahlimi padavinami. Drugod po deželi se bo pojavljala spremenljiva oblačnost z možnimi meglicami ponoči in zjutraj. V hribih nad nadmorsko višino okoli 1700 m bo prevladovalo jasno vreme; več sončnega vremena bo tudi na nižjih nadmorskih višinah proti Cadoreju in na območju Trbiža.

Danes bo na severu in severovzhodu še delno jasno. Drugod se bo od jugozahoda postopno pooblačilo, popoldne in zvečer bo ponekod na Primorskem in Notranjskem občasno rahlo deževalo. Pihal bo veter zahodnih smeri.

Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 5, najvišje dnevne od 6 do 12 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER