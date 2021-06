Dopoldne bo na vseh območjih zmerno oblačno, popoldne se bo v hribovitem svetu in v predgorskem pasu pooblačilo in bodo verjetne plohe in nevihte, ki se bodo nato širile tudi proti nižini. Pihali bodo krajevni vetrovi.

Jutri bo deloma sončno. Zlasti popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Najmanj verjetne bodo ob morju in v vzhodni Sloveniji. Še nekoliko topleje bo.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER