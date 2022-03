Petek, 4. marca 2022

Dopoldne bo jasno do rahlo oblačno vreme. V nižinskem pasu bo ponoči verjetno zmrzovalo, ob morju bo pihala zmerna burja. Popoldne bo zmerno do spremenljivo oblačno vreme; v predalpskem pasu in zlasti na območju Cadoreja bodo možne občasne padavine.

Jutri bo sprva pretežno jasno, čez dan pa se bo v notranjosti države zmerno pooblačilo. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER