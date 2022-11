Petek, 4. novembra 2022

Jutri bo pretežno oblačno z znatnimi do ponekod bolj obilnimi padavinami. Predvsem v predalpskem in alpskem pasu ter v predgorju bodo padavine lahko tudi zelo obilne. Proti večeru se bo meja sneženja spustila do nadmorske višine okoli 1800-2000 m. Pihal bo okrepljen južni do jugovzhodni veter, ki bo v visokogorju lahko močan. Ob morju bo dopoldne pihal močan jugo, popoldne pa okrepljen jugozahodnik. Morje bo vzvalovano, plimovanje povišano in na izpostavljenih točkah bo lahko tudi poplavljalo.

Jutri bo oblačno in deževno, pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Postopno bo hladneje.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA