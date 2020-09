Petek, 4. septembra 2020

Nad zahodno in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Hladen in vlažen zrak se iznad naših krajev počasi umika proti vzhodu.

Vreme bo lepo in stanovitno s pretežno jasnim nebom. Dopoldne bo na območju obale pihal burin, nato pa šibki krajevni vetrovi. Temperature bodo spet višje, tudi v višjih legah.

Pretežno jasno bo, dopoldne bo po nekaterih nižinah megla.

Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju okoli 15, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER