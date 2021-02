Petek, 5. februarja 2021

Od obale do Predalp bo pretežno oblačno vreme tudi z rahlimi padavinami. Pojavljale se bodo meglice ali krajevno megla. V notranjosti hribovitega sveta bo prisotna spremenljiva oblačnost.

Danes na vzhodu in severu bo delno jasno, drugod bo pretežno oblačno in ponekod na Primorskem megleno. Predvsem v zahodnih krajih bo občasno rahlo deževalo ali rosilo. Pihal bo jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, na Primorskem do 9, najvišje dnevne od 9 do 16 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER