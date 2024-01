Petek, 5. januarja 2024

Nad Britanskim otočjem ter srednjo in vzhodno Evropo je obsežno ciklonsko območje. Od zahoda priteka k nam topel in prehodno bolj suh zrak.

Dopoldne bo prevladovala spremenljiva oblačnost, popoldne se bo pooblačilo. Zvečer se bodo na zahodu začele pojavljati zmerne padavine. Meja sneženja bo sprva na nadmorski višini okoli 1000-1300 metrov v Alpah, 1300-1600 v Predalpah. Zvečer bo na obalnem območju pihal zmeren jugo.

Danes se bo od zahoda postopno pooblačilo. V zahodnih in južnih krajih bo popoldne začelo rahlo deževati. Zapihal bo jugozahodni veter, ob morju jugo.

Najnižje jutranje temperature bodo okoli 0, v severni Sloveniji do -5, ob morju 4, najvišje dnevne od 7 do 13, na severozahodu okoli 3 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.