Prevladovalo bo jasno vreme, ob obali bodo pihali šibki krajevni vetrovi. Tudi drugod po deželi bo le zmerno oblačno.

Danes bo pretežno jasno.

Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 9, najvišje dnevne od 20 do 24 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA