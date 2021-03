Petek, 5. marca 2021

Spremenljivo oblačno bo z možnimi krajevnimi padavinami, ki bodo verjetnejše v hribih, zvečer pa lahko tudi v nižinskem pasu in na obali. Meja sneženja bo na nadmorski višini nad 800-1000 m. V večernih urah bo na obalnem območju zapihala okrepljena do močna burja.

Jutri bo pretežno oblačno. Dopoldne bodo tu in tam manjše krajevne padavine. Popoldne se bodo nekoliko okrepile in postale pogostejše. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zvečer burja. Hladilo se bo, meja sneženja se bo spuščala, zvečer bo lahko ponekod za krajši čas snežilo tudi do nižin.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER