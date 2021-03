Petek, 5. marca 2021

Območje visokega zračnega tlaka nad srednjo Evropo in Balkanom slabi. Od severozahoda se proti Alpam pomika hladna fronta. Pred njo doteka k nam od zahoda nekoliko bolj vlažen, a še vedno precej topel zrak.

Povsod po deželi se bo pojavljala spremenljiva oblačnost, možne bodo rahle padavine. V hribih bo nad 1000-1200 m lahko rahlo snežilo; v večernih urah na območju Trbiža lahko do dna dolin. Zvečer bo na obalnem območju in na vzhodnem pasu začela pihati okrepljena burja.

Spremenljivo do pretežno oblačno bo. Dopoldne bodo manjše krajevne padavine. Popoldne se bodo padavine, deloma plohe, nekoliko okrepile in postale pogostejše. Meja sneženja se bo spuščala, zvečer in v prvem delu noči na soboto bo lahko ponekod za krajši čas snežilo tudi do nižin.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER