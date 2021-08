V nižinskem pasu in na obali bo prevladovala zmerna oblačnost, v hribih bo več spremenljive oblačnosti. Možna bo kakšna posamezna ploha ali nevihta. Pihali bodo šibki krajevni vetrovi.

Danes bo povečini sončno s spremenljivo oblačnostjo, nastajale bodo posamezne plohe ali nevihte.

Jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER