Petek, 6. decembra 2019

Po nižinah in na obalnem območju bo na zahodu prisotna spremenljiva oblačnost, na vzhodu pa bo v glavnem bolj oblačno. Predvsem ponoči bodo lahko prisotne meglice. Na jugovzhodu bo oblačnost lahko gostejša. V hribovitem svetu bo jasno do rahlo oblačno vreme, krajevno bo lahko nekoliko bolj spremenljivo. Po kotlinah in dolinah bodo prisotni temperaturni obrati in bo zato zmrzovalo.

V južnih in jugozahodnih krajih bo pretežno oblačno. Drugod bo delno jasno, dopoldne bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Popoldne bo ponekod zapihal jugozahodni veter.

Jutranje temperature bodo od -6 do -1, ob morju okoli 6, najvišje dnevne v severnih krajih od 1 do 4, drugod od 5 do 9, ob morju okoli 12 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER