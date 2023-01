Tekom dopoldneva se bo verjetno prehodno delno razjasnilo. V hribovitem svetu bo jasno do rahlo oblačno vreme. V nižinskem pasu in na obali bo zmerno do spremenljivo oblačno vreme. Pozno popoldne se bo oblačnost spet gostila, povsod se bo pooblačilo. Zjutraj bo v nižinskem pasu in na obalnem območju možna megla.

Jutri bo povečini sončno in po nekaterih nižinah zjutraj in dopoldne megleno.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA