Petek, 6. marca 2020

Možne bodo krajevne plohe z nalivi in lahko tudi zagrmi. Na obali bo pihal okrepljen do močan jugo in morje bo zato razburkano. V hribovitem svetu bo nad 500 m snežilo, zlasti v Predalpah in Julijskih Alpah. Pozno popoldne se bo veter umiril in padavine bodo slabele in nato ponehale.

Pretežno oblačno bo z občasnimi padavinami, meja sneženja se bo dvigala. Padavine bodo čez dan postopno slabele in ponekod ponehale. Dopoldne bo na Primorskem in Notranjskem pihal jugozahodnik, popoldne na severovzhodu severni veter, zvečer na Primorskem šibka burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER