Petek, 6. oktobra 2023

Nad južno Evropo in Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. Od severozahoda doteka v višinah k nam razmeroma topel in suh zrak.

Dopoldne bo sprva še zmerno do spremenljivo oblačno vreme, popoldne pa v glavnem jasno. Ob morju bo predvsem dopoldne pihal burin.

Danes bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem okoli 25 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA