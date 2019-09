Petek, 6. septembra 2019

Območje visokega zračnega tlaka nad srednjo Evropo in severozahodnim Balkanom počasi slabi. Vremenska fronta se od zahoda pomika nad srednjo Evropo in Alpe. Ob šibkih vetrovih se nad našimi kraji zadržuje razmeroma topel in suh zrak.

Dopoldne bo prisotna spremenljiva oblačnost; na obalnem območju bo pihala okrepljena do močna burja, ki pa bo zmerna po nižinah. Popoldne bo pretežno oblačno, ob morju bo še pihala zmerna burja. Ponekod bo možen rahel dež. Ohladilo se bo.

Danes bo pretežno oblačno. Zlasti sredi dneva, popoldne in zvečer bo občasno deževalo, ob morju bo možna kakšna nevihta. Pihal bo severovzhodnik, burja na Primorskem se bo nekoliko okrepila.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER