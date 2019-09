Petek, 6. septembra 2019

Dopoldne bo zmerno oblačno do spremenljivo vreme; ob morju bo pihala okrepljena do močna burja. V nižinskem pasu bo burja zmerne jakosti. Popoldne bo prevladovalo bolj oblačno vreme, ob morju bo pihala zmerna burja in pojavljale se bodo občasne šibke do zmerne padavine. Ohladilo se bo.

Jutri bo pretežno oblačno. Predvsem popoldne in zvečer bo ponekod občasno rahlo deževalo, ob morju bo možna kakšna nevihta. Pihal bo severovzhodnik, burja na Primorskem se bo nekoliko okrepila. Spet bo hladneje.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA OSMER